Обслуживающим КПО подмосковным компаниям расширят условия налоговых льгот

В Московской области с 1 января 2019 года компании, на балансе которых есть комплексы по обращению с отходами производства и потребления (КПО), освобождены от уплаты налогов на 10 лет с момента постановки объекта на бухгалтерский учет. На заседании Мособлдумы депутаты расширили условия получения налоговой льготы.

Ранее льгота предоставлялась в случае, если объект введен в эксплуатацию не позднее 1 марта 2020 года. Ограничение по сроку ввода комплекса в эксплуатацию продлили до 31 декабря 2021 года.

«В 2019 году данная налоговая льгота не была востребована, так как не было пользователей. Это связано с тем, что КПО в Московской области вводились позднее, чем установлено в законе. Поэтому считаем логичным продлить срок, чтобы компании смогли воспользоваться такой льготой», — отметил председатель профильного комитета Тарас Ефимов.

Как добавила и. о. министра экономики и финансов Московской области Валерия Волкова, принятие проекта закона не потребует дополнительных расходов из бюджета Московской области. Налоговые расходы оцениваются в размере 251,2 миллиона рублей, уточнила она.