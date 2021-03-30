Тысячу обследований провели в Центре спортивной медицины Подмосковья за 3 месяца

Врачи обследовали почти тысячу спортсменов в Центре спортивной медицины Подмосковья с начала года. Там проводят комплексную диагностику у 12 специалистов — от педиатра до офтальмолога.

Центр работает при Детском клиническом многопрофильном центре в Мытищах. Это отметила главный педиатр Минздрава Подмосковья Нисо Одинаева. Важно контролировать здоровье наших юных спортсменов. Большие физические и нервные нагрузки, которые переживают дети, требуют от сотрудников повышенной ответственности по допуску к тренировкам Нисо Одинаева. В центре ребята сдают анализы и проходят диагностические обследования, в том числе ЭКГ, спирографию и УЗИ. Здесь спортсменов осматривают 12 специалистов. Это педиатр, кардиолог, ортопед, оториноларинголог, офтальмолог и другие.