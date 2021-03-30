30 марта 2021, 17:54
Тысячу обследований провели в Центре спортивной медицины Подмосковья за 3 месяца
Врачи обследовали почти тысячу спортсменов в Центре спортивной медицины Подмосковья с начала года. Там проводят комплексную диагностику у 12 специалистов — от педиатра до офтальмолога.
Центр работает при Детском клиническом многопрофильном центре в Мытищах. Это отметила главный педиатр Минздрава Подмосковья Нисо Одинаева.
Важно контролировать здоровье наших юных спортсменов. Большие физические и нервные нагрузки, которые переживают дети, требуют от сотрудников повышенной ответственности по допуску к тренировкам
Нисо Одинаева.
В центре ребята сдают анализы и проходят диагностические обследования, в том числе ЭКГ, спирографию и УЗИ.
Здесь спортсменов осматривают 12 специалистов. Это педиатр, кардиолог, ортопед, оториноларинголог, офтальмолог и другие.