Подмосковье 12 марта 2024, 11:17 Обследование на генетические заболевания провели для 11 тысяч новорожденных в Подмосковье с января Пресс-служба Минздрава МО

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Свыше 11,5 тысячи детей прошли неонатальный скрининг с начала года. Он позволяет проверить новорожденных на 36 генетических заболеваний.

Как рассказали в Минздраве Подмосковья, обследование позволяет выявить заболевания на ранней стадии в первые дни жизни. В прошлом году перечень исследований расширили. По словам первого заместителя председателя правительства региона Светланы Стригунковой, сейчас новорожденных проверяют на 36 патологий.

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«Исследование позволяет своевременно выявить детей из группы риска и вовремя начать лечение, а также диспансерное наблюдение узкопрофильными специалистами. Всего с начала года были обследованы более 11,5 тысячи детей», — сказала она.

Неонатальный скриниг помог выявить 15 случаев генетических заболеваний у новорожденных с начала года. Обследование проводят путем забора крови из пятки. При выявлении отклонений с родителями связываются специалисты.

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