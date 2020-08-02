Обсервацию после поездки за границу отменили в Подмосковье

Распоряжение касается тех, кто едет отдыхать в другие страны. Теперь путешественники не обязаны проходить обсервацию после поездки за границу.

Однако местным жителям нужно будет разместить на портале «Госуслуги» результаты ПЦР-теста в течение трех дней после возвращения домой. Для этого предстоит заполнить форму «Предоставление сведений о результатах теста на новую коронавирусную инфекцию для прибывающих на территорию Российской Федерации».

Кроме того, теперь Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры региона, Министерство здравоохранения Подмосковья больше не будут доставлять людей, прибывших из-за границы, до места их проживания и отправлять их на карантин или режим самоизоляции.

Изменения внесены в постановление губернатора «О введении в Московской области режима повышенной готовности для органов управления и сил Московской областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и некоторых мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Московской области».

Ранее Воробьев заявил, что возможная вторая волна коронавируса не застанет Московскую область врасплох. Несмотря на снятие ряда ограничений и расформирование госпиталей, регион готов к всплеску заболеваемости.

В ближайшее время многие узкие специалисты вернутся из перепрофилированных госпиталей на свои рабочие места. А сами поликлиники постепенно войдут в обычный режим и будут принимать больше пациентов.