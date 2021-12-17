«Общие дела объединяют». Подмосковные волонтеры подвели итоги 2021 года

Движение «Волонтеры Подмосковья» подвело итоги работы за 2021 год. На встречу собрались сотни добровольцев из разных городов Московской области.

Исполняющий обязанности начальника управления социальных коммуникаций ГУ социальных коммуникаций правительства Московской области Евгений Тумаков рассказал «360», что люди приходят в волонтерство разными путями.

«Мы работаем с молодежными организациями, пытаемся вовлечь их в волонтерское движение. Но основная масса, на самом деле, приходит через сарафанное радио — друзья приводят своих друзей. Кроме всего прочего, это отличное место социализации, знакомства с новыми людьми. Общие дела, безусловно, объединяют и делают настоящими друзьями. И это на самом деле основной двигатель», — подчеркнул он.

Само движение появилось в начале 2020 года, в разгар пандемии коронавируса. Все начиналось с небольших разрозненных организаций, без какого-либо центра. Сейчас ситуация изменилась.

«В настоящий момент на платформе движения зарегистрированы более семи тысяч человек», — заметил Тумаков.

Правительство региона, по его словам, старается найти для волонтеров правильные формы благодарности. «Живых» денег им не платят.

«Мы понимаем: они делают большое дело. <…> Предстоящий год обещает много работы по поиску интересных партнеров, других возможностей», — сказал Тумаков, выразив надежду на то, что поддержка волонтерству в итоге будет достаточной.

Ведущий Первого канала Тимур Соловьев, который выступил модератором вечера, заметил, что к благотворительности приходят более осознанные и созревшие люди.

«У меня благотворительность почему-то ассоциируется с декабрем, я подвожу какие-то итоги: передать что-то в детский дом, кому-то что-то пожертвовать. <…> Я участвую в забегах, как-то выкладываю посты с их призывами — моя такая часть. Сегодняшние ребята — мое восхищение и гордость, они большие молодцы. Это, по сути, такая профессиональная ежедневная, рутинная деятельность», — заявил ведущий.

На сегодняшний день в Подмосковье работают более 400 волонтерских организаций разного масштаба.