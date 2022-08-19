Общежитие построят в Клину благодаря земельным торгам

Участок в поселке Нарынка в Клину арендовали по итогам электронных торгов. На нем планируют построить общежитие с комфортными условиями для постояльцев. Об этом сообщили в комитете по конкурентной политике Подмосковья.

Благодаря торгам бюджет Подмосковья пополнился уже на 8,4 миллиона рублей — такой была сумма задатка для участия. Арендатор будет также ежегодно оплачивать аренду.

В ведомстве напомнили, что найти подходящий участок для бизнеса или собственного дома можно на портале ЕАСУЗ.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал об увеличении темпов строительства в Подмосковье. С начала года в эксплуатацию ввели свыше 7,7 миллионов квадратных метров жилья.