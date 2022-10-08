Общежитие для сотрудников проектного бюро «Радуга» открыли в Дубне | 360°

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Общежитие для сотрудников проектного бюро «Радуга» открыли в Дубне

Глава Дубны Куликов назвал важным открытие общежития для сотрудников бюро «Радуга»

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В Дубне открыли общежитие для приезжих специалистов проектно-конструкторского бюро «Радуга». Это предприятие — один из мировых лидеров в области создания высокоточного ракетного оружия. По словам главы городского округа Сергея Куликова, новый объект будет способствовать развитию наукограда.

В качестве общежития подготовили 20 квартир. В них оборудовали 66 спальных мест.

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«Сейчас особенно важно привлекать высококвалифицированные кадры. И открытие общежития, такого качественного, оборудованного полностью, будет помогать тому, чтобы люди оставались в нашем городе», — заявил Сергей Куликов. Он добавил, что, когда сотрудники приезжают с семьями, это помогает развитию города.

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Под общежитие отвели первые три этажа новостройки. С четвертого по седьмой — квартиры для сотрудников ГосМКБ «Радуга». При поддержке предприятия специалисты приобрели жилье в рассрочку на десять лет по цене ниже рыночной.

Строители в Реутове рассказали о ходе ремонта детской поликлиники № 2. По словам главы округа Станислава Каторова, работы завершат в декабре этого года.

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