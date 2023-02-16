Подмосковье 16 февраля 2023, 11:25 Общежитие для сотрудников коммунальной службы построили в Котельниках

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Общежитие для сотрудников МБУ «Спецтранс» построили в Котельниках. Его возвели в рамках реализации пилотного проекта по содержанию дворовых территорий муниципальными предприятиями.

Коммунальщикам в непогоду приходится работать круглосуточно. В помощь им передали технику для механической уборки территорий городского округа Котельники — трактора, грейдеры, автовышка и «Газель» для перевозки сотрудников МБУ «Спецтранс».

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«Эта техника нас усилила, помогла. В снегопад мы начали справляться. Меньше жалоб стало намного. Техника хорошая, рабочая», — рассказал руководитель МБУ «Спецтранс» Дмитрий Кисленко.

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Для большего удобства сотрудников на базе организации также построили общежитие на 44 человека. Оно оборудовано всеми удобствами: есть столовая, комната отдыха, туалеты, душевые, комнаты для проживания с кроватями и тумбочками.

«Находятся люди рядом со своей техникой. На базе они могут отдохнуть, не надо никуда ехать. Плюс в нашем городе нет общежитий, где можно снимать места, это очень дорого. Для сотрудника, <…> когда ему предоставляется бесплатное жилье, это очень выгодно. Поэтому мы подхватили эту историю и построили им общежитие», — рассказал глава городского округа Котельники Сергей Жигалкин.

Персонал организации отметил важность этого решения руководства. У коллектива появилась возможность больше отдыхать, не тратя время на дорогу домой. Глава округа отметил, что теперь с любыми погодными аномалиями «Спецтранс» будет справляться оперативнее.

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