Подмосковье 05 марта 2024, 14:09 Обществознание стало самым популярным предметом по выбору для сдачи ОГЭ в Подмосковье МЕДИАСТОК.РФ

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Почти 94 тысячи школьников напишут ОГЭ в 2024 году. Самым популярным предметом по выбору стало обществознание, его сдадут больше половины девятиклассников.

Как расскаали в Минобразования Подмосковья, большой популярность среди дисциплин по выбору пользуются обществознание, информатика и география.

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«Самый популярный предмет по выбору в этом году — обществознание, его будут сдавать больше половины девятиклассников. Также в топ вошла информатика, ее выбрали 40 тысяч школьников, и география», — рассказала вице-губернатор Подмосковья Ирина Каклюгина.

В прошлом году ОГЭ по географии сдали 34 тысячи человек, в этом году его напишут 37 тысяч школьников. Интерес к экзамену по информатике увеличился на 2%. Кроме того, девятиклассники стали чаще выбирать биологию и иностранные языки.

В ведомстве добавили, что основной период сдачи ОГЭ начнется 21 мая. Досрочный пройдет с 23 апреля по 7 мая.

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