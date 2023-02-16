Подмосковье 16 февраля 2023, 12:03 Обществознание стало самым популярным предметом ЕГЭ в Подмосковье в 2023 году

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Обществознание стало самым популярным предметом, который выпускники планируют сдавать на ЕГЭ в 2023 году. В топ-3 также вошли иностранные языки и информатика.

«Традиционно этот предмет находится в топе по популярности. В этом году его планируют написать почти 20 тысяч выпускников», — сообщила вице-губернатор Московской области Ирина Каклюгина.

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Всего в этом году единый государственный экзамен будут сдавать 40 тысяч человек. Основной этап ЕГЭ стартует 26 мая, в этот день пройдут экзамены по географии, литературе и химии.

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