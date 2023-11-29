Подмосковье 29 ноября 2023, 14:13 Общество инвалидов в Звенигороде отпразднует 35-летие в декабре пресс-служба администрации Одинцовского городского округа

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Международный день инвалидов отметят 3 декабря. Для Всероссийского общества инвалидов Звенигорода это особая дата — 35 лет назад организация начала работу в городе.

Сегодня Всероссийское общество инвалидов Звенигорода насчитывает 110 человек. В нем состоят инвалиды 1-3 группы, а возраст некоторых участников достигает 90 лет. У звенигородского общества инвалидов есть помещение, где они проводят встречи, играют в настольные игры и занимаются творчеством.

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«Звенигородский филиал Всероссийского общества инвалидов — это большая и дружная семья. Люди здесь всегда поддерживают друг друга, помогают, а еще активно участвуют в жизни округа, занимаются волонтерским трудом. Например, одна из женщин почти каждый день ездит в Ершово, где плетет маскировочные сети, другая — шьет носилки и вещи для госпиталей», — сказал глава Одинцовского городского округа Андрей Иванов.

Глава округа передал организации подарки по случаю юбилея. Еще один сюрприз для общества инвалидов подготовил клуб «Активное долголетие»: их ждет экскурсия в Егорьевский историко-художественный музей.

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