29 ноября 2023, 14:13
Общество инвалидов в Звенигороде отпразднует 35-летие в декабре
Международный день инвалидов отметят 3 декабря. Для Всероссийского общества инвалидов Звенигорода это особая дата — 35 лет назад организация начала работу в городе.
Сегодня Всероссийское общество инвалидов Звенигорода насчитывает 110 человек. В нем состоят инвалиды 1-3 группы, а возраст некоторых участников достигает 90 лет. У звенигородского общества инвалидов есть помещение, где они проводят встречи, играют в настольные игры и занимаются творчеством.
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«Звенигородский филиал Всероссийского общества инвалидов — это большая и дружная семья. Люди здесь всегда поддерживают друг друга, помогают, а еще активно участвуют в жизни округа, занимаются волонтерским трудом. Например, одна из женщин почти каждый день ездит в Ершово, где плетет маскировочные сети, другая — шьет носилки и вещи для госпиталей», — сказал глава Одинцовского городского округа Андрей Иванов.
Глава округа передал организации подарки по случаю юбилея. Еще один сюрприз для общества инвалидов подготовил клуб «Активное долголетие»: их ждет экскурсия в Егорьевский историко-художественный музей.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о социальных выплатах, которые получили 45 тысяч льготников.
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Одинцово
Инвалиды
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