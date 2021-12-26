Общественный транспорт в Подмосковье будет ходить 31 декабря до трех ночи

Жители Московской области, запланировавшие гулянья в ночь на 31 декабря, могут быть спокойны — общественный транспорт готов развезти их по домам до трех ночи. Об этом на своем Telegram-канале сообщила пресс-служба Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.

Отмечается, что с 25 по 31 декабря у общественного транспорта будет специальное расписание. 31 декабря его работа будет продлена до трех ночи.

На 1, 2, 7, 8 и 9 января будет введен график воскресного дня, а в остальные дни транспорт будет ходить по маршруту по расписанию субботы.

Всего в новогодние каникулы жителей области обслужат около 7,5 тысячи единиц техники.

Ранее региональный комитет по туризму составил топ-10 мест, где жителям можно весело и интересно провести праздничные дни.