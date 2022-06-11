Общественный транспорт в Подмосковье украсят в честь Дня России

Перевозчики общественного транспорта в Подмосковье поздравят жителей и гостей региона с Днем России. Подвижной состав будет украшен праздничными флагами с российским триколором, на некоторых маршрутах пассажирам будут раздавать праздничные открытки и календари, а в салонах прозвучат аудиопоздравления и патриотические стихи.

По словам заместителя председателя правительства Московской области Анны Кротовой, региональные перевозчики по традиции украсят свой подвижной состав для создания праздничного настроения в честь Дня России.

В автобусах Мострансавто прозвучат патриотические стихи, записанные жителями. Стихи можно будет услышать с 11 по 13 июня в салонах автобусов, работающих на городских и междугородних маршрутах по всему Подмосковью. Также на некоторых маршрутах жителям и гостям сотрудники компании подарят более двух тысяч флагов с российским триколором Анна Кротова Заместитель председателя правительства Московской области

Жители Московской области до 31 мая направляли в Мострансавто аудиозаписи стихотворений собственного авторства или русских поэтов. Наиболее удачные записи прозвучат в салонах перевозчика.