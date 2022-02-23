Общественный транспорт в Подмосковье 23 февраля будет работать по графику воскресенья

Автобусы и электрички Подмосковья 23 февраля будут работать по расписанию воскресного дня. На маршруты выйдут 7,5 тысячи автобусов, из них 3,3 тысячи — перевозчика Мострансавто.

Из-за праздничных мероприятий и изменений движения пассажиропотока на всех объектах транспортной инфраструктуры усилят меры безопасности.

С водителями провели дополнительные инструктажи по соблюдению правил дорожного движения и перевозки пассажиров. Перед выпуском общественного транспорта на рейс специалисты проверят исправность основных узлов и агрегатов. На всем подвижном составе и прилегающей инфраструктуре продолжится дезинфекция.

С 24 февраля транспорт вновь будет ходить по графику рабочего дня.

В общественном транспорте Подмосковья продолжает действовать масочный режим.

Ранее сообщалось, что в Химках количество автобусов на маршруте 20К (от торгового центра «Мега» до аэропорта Шереметьево) увеличили с двух до шести. По словам местных жителей, теперь автобусы приезжают каждые 15–20 минут. На маршруте действуют все льготы.

А с 1 марта водителей Мострансавто ждет повышение зарплаты. Об этом рассказывал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.