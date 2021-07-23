Общественный транспорт сократил интервалы движения на МАКС

Организаторы МАКС-2021 накануне выходных согласовали график движения общественного транспорта с сокращенными интервалами. Увеличение количества составов пригородных поездов и автобусов позволит обеспечить выполнение рекомендаций Роспотребнадзора по соблюдению социальной дистанции в транспорте.

В преддверии дней массового посещения авиасалона на площадке усилили контроль за соблюдением масочного режима в закрытых помещениях и установили дополнительные санитайзеры.

Напомним, что подготовка к проведению МАКС-2021 осуществлялась в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора по проведению профилактических мероприятий, направленных на предупреждение распространения коронавируса при осуществлении конгрессной и выставочной деятельности. Представители Роспотребнадзора осуществляют постоянный мониторинг обстановки непосредственно на площадке МАКС-2021.

«Безопасность участников и посетителей МАКС является нашим приоритетом», — отметили в АО «Авиасалон».

Пятнадцатый международный авиационно-космический салон МАКС-2021 проходит в Жуковском с 20 по 25 июля 2021 года.

Ранее стало известно, что компании Ростеха заключили во время МАКС-2021 контракты на 230 миллиардов рублей.