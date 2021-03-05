Общественный транспорт Подмосковья в праздники будет работать по расписанию выходного дня

В предпраздничные дни и в Международный женский день общественный транспорт Подмосковья будет работать по расписанию выходного дня. Об этом сообщили в региональном Минтрансе.

Автобусы областных перевозчиков 6 и 7 марта будут работать по расписанию выходных, а 8 марта — по расписанию воскресенья. На маршрутах в эти дни будут работать 8,5 тысячи автобусов, из них 3,7 тысячи — на маршрутах «Мострансавто».

На всех объектах транспортной инфраструктуры и в линейном автопарке «Мострансавто» усилят меры безопасности. Подвижной состав будет проходить усиленный технический контроль, а для водителей проведут дополнительный инструктаж по правилам дорожного движения и перевозке пассажиров.

Пригородные поезда Московско-Тверской и Центральной ППК 8 марта будут ходить по расписанию воскресенья. Это относится как к обычным электричкам, так и к скоростным «Ласточкам» и МЦД.

Жительниц Московской области с 8 Марта будут поздравлять в автобусах, электричках, на станциях, вокзалах и в аэропортах.