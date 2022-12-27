Подмосковье 27 декабря 2022, 20:44 Общественный транспорт Подмосковья украсили к Новому году

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Перевозчики Подмосковья украсили общественный транспорт к Новому году. Праздничные украшения уже появились на объектах транспортной инфраструктуры в Волоколамске, Пушкино, Подольске, Долгопрудном и Домодедове.

«По традиции каждый год региональные перевозчики создают новогоднюю атмосферу для наших пассажиров. На маршрутах уже появились украшенные новогодней атрибутикой автобусы, а в салонах скоро запустят аудиопоздравления», — рассказала заместитель председателя правительства Подмосковья Анна Кротова.

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Украшенные автобусы всех перевозчиков курсируют на городских, пригородных и междугородних маршрутах по всей области. Отмечается, что на автовокзалах и автостанциях «Мострансавто» установили ели — символ Нового года.

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Кроме того, на автостанциях и автовокзалах «Мострансавто» в Балашихе, Раменском, Подольске и Чехове 22 и 23 декабря прошли встречи с Дедом Морозом. Главный волшебник приехал на празднично украшенном автобусе марки «Луидор», поздравил пассажиров с наступающим праздником и вручил подарки.

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