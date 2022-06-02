Общественный транспорт Подмосковья уйдет на безналичную оплату

В общественном транспорте Подмосковья полностью откажутся от расчетов наличными. В региональном Минтрансе заметили, что мера позволит существенно сократить время его простоя на остановке.

Министр транспорта Московской области Алексей Гержик подчеркнул, что после ухода на безналичный расчет вырастет безопасность дорожного движения.

«Отказ от расчета наличными позволит существенно сократить время простоя транспорта на остановке. <…> На сегодня доля расчета наличными составляет не более 2%, в основном пассажиры платят в безналичном виде», — заметил он.

Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов назвал нововведение простым и удобным. Водитель автобуса — не кассир и отвечает за безопасность и качество перевозки.

«Снимая с него обязанность по выдаче сдачи, мы поможем ему лучше выполнять свою прямую обязанность — возить пассажиров», — обратил он внимание.

Билеты можно будет по-прежнему приобрести за наличные в автоматах и кассах остановочных пунктов. Проезд можно оплатить картами «Стрелка» и «Тройка», банковскими и социальными картами.

Приобрести транспортные карты можно в 1,4 тысячи пунктов. Пополнить — в метро Москвы, через банковские терминалы или же удаленно через мобильные приложения и сервисы. Закон о безналичном расчете в Мособлдуме уже приняли.