Общественный транспорт Подмосковья подготовят к зиме до конца октября | 360°

Подмосковье 11 октября 2022, 17:42 Поделиться Telegram

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Viber Общественный транспорт Подмосковья подготовят к зиме до конца октября

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Транспорт Подмосковья подготовят к зиме до 30 октября. Это около 12 тысяч автобусов и электричек, а также вокзалы и станции. Об этом рассказала зампред правительства области Анна Кротова.

«Наша задача обеспечить бесперебойную работу общественного транспорта в регионе для комфортных и безопасных перевозок наших жителей и гостей Московской области в зимнее время», — отметила она.

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В ходе подготовки заменяют технические жидкости, резину, проверяют герметичность систем и износ шин. Оценивают также отопительные системы и противопожарное оборудование.

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В электричках также диагностируют вентиляционные системы, уплотнители на окнах и дверях, отопление и электрооборудование. Депо обеспечивают запасом антигололедной смазки.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев призвал коммунальщиков готовить технику к зиме. Он заявил, что снег не должен быть неожиданностью для коммунальных служб.

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