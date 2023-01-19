Подмосковье 19 января 2023, 19:45 Общественный транспорт Подмосковья перевез в Крещение более 94 тысяч пассажиров

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В Подмосковье около 94 тысяч пассажиров воспользовались автобусными маршрутами до храмов и купелей в Крещение в этом году. Это на 5% больше, чем в 2022-м, рассказали в региональном Минтрансе.

«Для комфортного проезда жителей и гостей Подмосковья на 324 маршрутах региона, которые курсировали до храмов и мест купания, было задействовано более 1,7 тысячи автобусов. Работа данных маршрутов в ночь с 18 на 19 января была продлена до трех часов», — рассказали в Минтрансе Подмосковья.

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Больше всего пассажиров проехало на маршруте № 361 «Фрязино — Москва (м. „Щелковская“)» до храма Рождества Христова во Фрязине. Им воспользовались свыше 500 человек, уточнили в Минтрансе.

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Вторым по популярности стал маршрут до Главного храма Вооруженных сил РФ, собора Воскресения Христова. На автобусах № 75 «ст. Кубинка — парк „Патриот“ — ст. Голицыно» проехали в Крещение около 300 пассажиров.

Ранее сообщалось, что губернатор Андрей Воробьев посетил крещенские купания в Новоиерусалимском монастыре.

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