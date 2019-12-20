Общественный транспорт Подмосковья изменит работу в выходные

21–22 декабря изменится расписание общественного транспорта Подмосковья, а также будут введены ограничения на ряде железнодорожных направлений региона. Об этом сообщил Минтранс Московской области.

На Белорусском направлении 21 и 22 декабря изменится расписание некоторых пригородных поездов и МЦД-1 от Одинцово до Лобни. Работы пройдут преимущественно в ночное время (с 23:55 до 09:55). В связи с этим некоторые пригородные электрички, а также аэроэкспрессы проследуют без остановок на станциях Пионерская, Отрадное, Баковка, Инновационный центр, Немчиновка, Сетунь, Рабочий поселок, Тестовская и Беговая. Кроме того, из расписания будут выведены некоторые поезда МЦД-1, а также электрички, курсирующие между Москвой, Усово, Одинцово, Голицыно, Кубинкой и Можайском.

На Ярославском направлении с 20 по 22 декабря изменится расписание некоторых пригородных поездов в связи с плановым ремонтом на участке Хотьково-Софрино. На период работ из расписания выведут несколько пригородных поездов, которые выполняют рейсы между Москвой и станциями Пушкино, Софрино, Сергиев Посад и Александров. Также на данных маршрутах увеличатся интервалы между поездами.

На Савеловском направлении в ночь с 21 на 22 декабря на нескольких участках будут курсировать компенсационные автобусы. Автобусы будут отправляться от остановок, расположенных рядом с железнодорожными станциями. Из расписания выведут ряд поездов, курсирующих на участке Москва Бутырская-Савелово, а также пригородные поезда на участке Талдом-Савелово-Талдом, Талдом-Дмитров-Талдом, Москва Бутырская-Савелово-Москва Бутырская. Расписание можно уточнить.

На Московском малом кольце (дорога А-107) на участке от Симферопольского до Брестского шоссе и на участке от Егорьевского до Рязанского шоссе ведутся работы по реконструкции. Поэтому движение транспорта также будет ограничено.

Кроме того, ограничения движения введены на Дмитровском шоссе, где ведется реконструкция на участке с 23,5 километра по 24,2 километра и на участке 26,1 километра по 29,6 километра. Реконструкция также ведется на участке с 29,4 километра по 35,2 километра Ярославского шоссе и на участке с 22,4 километра по 26 километра Новорязанского шоссе. Также там ведутся работы по ремонту путепровода через Рязанское шоссе на 38,9 километра и ремонт моста через ручей на 65,4 километра. Эти работы также могут стать причиной транспортных заторов.

На Рублево-Успенском шоссе (А-106) проводится реконструкция дороги на участке подъезда к Одинцову. Там также возможны ограничения движения транспорта.