Подмосковье 22 марта 2023, 09:47 Заседание общественного совета по вопросам бизнеса прошло в Подмосковье

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Бизнес-омбудсмен Подмосковья Владимир Головнев провел заседание общественного совета. Его посвятили актуальным вопросам предпринимательства в регионе и обсуждению планов на 2023 год.

Владимир Головнев напомнил, что задачи по поддержке бизнеса ранее поставил президент. Их интегрируют в нацпроекты и госпрограммы.

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«Ставка на предпринимательскую инициативу становится основой для устойчивого развития экономики. Общественные организации сегодня должны быть чуткими проводниками всех чаяний бизнес-сообщества», — сказал он.

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На встрече обсудили взаимодействие органов власти Подмосковья и предпринимателей, а также предложения по изменению в налоговом законодательстве.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о содействии бизнесу в выходе на международный рынок. Он отметил, что Подмосковье имеет достаточные связи, чтобы помочь предпринимателям наладить экспорт.

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