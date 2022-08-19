Общественный совет доложил Минжилполитики о проблемах дольщиков Подмосковья

Общественный совет и представители Минжилполитики региона обсудили проблемы жителей Подмосковья на заседании. Это вопросы дольщиков, ввод жилья и темпы строительства и другие.

Участники заседания подняли вопросы динамики строительства на следующие два года, а также решение проблем обманутых дольщиков. Председатель совета Виктория Пенькова рассказала, что ведомстве передает органам власти проблемы жителей после личного общения.

«Тем самым мы формируем повестку основных волнующих вопросов и предлагаем варианты решений», — добавила она.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что шесть городов Подмосковья победили во всероссийском конкурсе по благоустройству. На полученные гранты они смогут реализовать свои проекты.