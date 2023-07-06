06 июля 2023, 13:15
Общественный огород появился в Центральном парке культуры и отдыха в Лобне
Посадить семена и собрать урожай теперь можно Центральном парке культуры и отдыха Лобни. Там появился общественный огород.
Площадку, где любой житель Лобни может выращивать овощи, открыли в рамках регионального проекта. Горожане смогут наглядно изучить развитие растений вместе с детьми, послушать лекции, принять участие в мастер-классах, пообщаться и обменяться опытом друг с другом, а также собрать урожай.
Свою грядку можно отметить именной табличкой и ухаживать за ней в свободное время. Подобные общественные огороды работают в 26 парках Московской области уже второй год подряд.
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Лобня
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