Подмосковье 28 апреля 2023, 15:55 Общественный огород для выращивания цветов и овощей открыли в Королеве Фото: Роман Савельев. / Роман Савельев

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Сотрудники коммунальной службы «Горзеленхозстрой» обустроили в центральном парке Королева небольшой уголок для желающих заняться огородничеством. Любой желающий может использовать землю для выращивания ягод, зелени, редиски, цветов и помидоров.

Пользование грядками бесплатное, единственное условие — ухаживать за растениями.

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На огороде уже взошла клубника. По словам сотрудников парка, ее хозяева почти каждый день приходят к грядке, чтобы полить растения и убрать сорняки. Рядом взошли семена цветов.

«Я только недавно узнала о таком огороде. Это очень интересная затея — наблюдать, как из семечка или усика появляется новое растения. Пока есть места на грядках, можно попробовать свои силы», — говорит жительница Королева Татьяна Каменская.

Акция «Лес Победы» пройдет в Московской области 13 мая. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев призвал жителей поучаствовать в посадке деревьев в память о погибших родных и близких в годы Великой Отечественной войны.