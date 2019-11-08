Общественные слушания по строительству дублера Щелковского шоссе завершились в округе

Сегодня в Щелкове завершились общественные слушания по строительству дублера Щелковского шоссе. Всего на этой неделе они прошли в 8-ми населенных пунктах Подмосковья.

Главная задача этих встреч — услышать каждого жителя, собрать предложения и только с учетом всех точек зрения реализовывать проект.

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«Основной вопрос, чтобы жители были в курсе того, что для нас хотят сделать хорошего. Это некий минус, когда люди не понимают, что что-то делается и не участвуют в обсуждении. Очень важно, что сегодня мы выслушали каждого человека. Каждый сказал свое мнение», — сказал председатель Общественной палаты Щелковского округа Александр Макаров.

Источник фото: телеканал «360»

Вопрос о строительстве дублера, который поможет разгрузить федеральную трассу, начали обсуждать с жителями еще в 2014 году. По словам Надежды Гончаровой, члена Общественной палаты городского округа Щелково, уже тогда 87% высказались «за» дублер. Спорными были только конкретные детали проекта. Теперь все пожелания активистов войдут в итоговый доклад, который представят Андрею Воробьеву.