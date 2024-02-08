Подмосковье 08 февраля 2024, 10:13 Общественные слушания по проекту закона об экологическом образовании прошли в Мособлдуме Пресс-служба Мособлдумы

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Законопроект, регулирующий вопросы экологического образования, просвещения и формирования экокультуры обсудили в Мособлдуме 8 февраля. Инициативу одобрили представители профильных министерств и ведомств Подмосковья, а также члены Общественной палаты и молодежного парламента.

Пресс-служба Мособлдумы Пресс-служба Мособлдумы Пресс-служба Мособлдумы Пресс-служба Мособлдумы Пресс-служба Мособлдумы Пресс-служба Мособлдумы

Проект закона разработали в комитете Мособлдумы по имущественным отношениям, природопользованию и экологии.

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«Цель нашего законопроекта — создать в Подмосковье единое понимание вопросов экологического образования, воспитания, просвещения и экокультуры, которые бы не противоречили федеральному законодательству», — сказал председатель комитета Владимир Шапкин.

По словам депутата, законопроект планируют доработать так, чтобы он опирался на существующие финансовые возможности Московской области и муниципалитетов. Сейчас экообразование и просвещение уже реализуется в рамках конкретных программ.

Выступающие на слушаниях поддержали позицию комитета. Существенных замечаний к законопроекту не последовало. Представители разных ведомств отметили важность и необходимость этой законодательной инициативы. Они выразили готовность участвовать в доработке документа.

«Мы считаем, что законопроект в современных реалиях необходим, важен, нужен», — отметил первый заместитель министра образования Московской области Артем Охрименко.

Представитель Министерства экологии и природопользования Московской области Максим Стригунков считает, что закон создаст основы для формирования мероприятий природоохранного значения, а также в системе экологического образования и просвещения населения.

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