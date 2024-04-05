Подмосковье 05 апреля 2024, 16:40 Общественные пространства в Химках приведут в порядок к лету Пресс-служба администрации г.о. Химки

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Масштабные коммунальные работы продолжаются в Химках. Рабочие ежедневно убирают парки и скверы, реставрируют элементы малых архитектурных форм. Также ежедневно убирают с улиц мусор, моют лавочки, красят заборы.

Городские службы приведут в порядок 13 общественных пространств и более 600 дворов. Работы контролируют муниципальные депутаты.

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«Апрельский месяц чистоты и порядка стал традицией для Химок. Ежегодно с 1 по 30 апреля в нашем округе проводят масштабные работы по подготовке социально значимых объектов к новому сезону после зимы», — рассказала муниципальный депутат Юлия Ишкова.

Пресс-служба администрации г.о. Химки

В парках и скверах специалисты смонтируют и покрасят антипарковочные столбы, установят дополнительные урны, проверят покрытие детских площадок и ограждений. Все выявленные недочеты устранят в течение месяца.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что Подмосковье вошло в топ-3 по качеству городской среды за 2023 год.

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