Подмосковье 10 марта 2023, 15:34 Общественные приемные Подмосковья рассмотрели 79% обращений к бизнес-омбудсмену за год

Читать 360tv в

В 49 муниципальных образованиях Подмосковья работают 36 общественных приемных. Их руководители знают все тонкости предпринимательской деятельности и проводят консультации для бизнесменов.

«Они проводят большую разъяснительную работу, консультируют предпринимателей, проводят личные приемы, выстраивают отношения между бизнесом и властью и решают текущие вопросы непосредственно „на местах“, — сообщил Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Московской области Владимир Головнев.

Реклама

За 2022 год в общественные приемные поступило 2034 обращения, что составляет 79% от общего количества заявлений. За все время работы было рассмотрено около 17 тысяч обращений.

Реклама

Чаще всего заявления получают от представителей МСП, а вопросы касаются: разъяснений в налоговой сфере, нарушений в сфере земельно-имущественных отношений, административных барьеров и нарушений в сфере организации нестационарной торговли.

«Благодаря налаженным контактам руководителей приемных с представителями муниципальных администраций, контрольно-надзорных органов, органов прокуратуры, остроту вопросов удается снимать на местах, не вынося проблемы на региональный уровень», — подчеркнул Головнев.

Адреса приемных можно найти на сайте Уполномоченного в разделе «Общественные приемные». Кроме того, сообщить о нарушении прав и законных интересов со стороны государственных органов можно по телефону контакт-центра по номеру: 8 (880) 550-63-53.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил о росте числа социальных предпринимателей в Московской области. Он также подчеркнул, что задача властей региона — быть рядом с бизнесом, добиться максимальной коммуникации.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».