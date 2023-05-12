Подмосковье 12 мая 2023, 14:24 Общественные помощники ГЖИ составили 3 тысячи поручений для управляющих компаний Подмосковья весной ГЖИ МО

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Общественные жилищные инспекторы (ОЖИ) Московской области впервые этой весной использовали для работы мобильное приложение «Проверки Подмосковья», сообщила пресс-служба региональной Госжилинспекции. Специалисты подали 3152 поручения управляющим компаниям в ходе проверок многоквартирных домов.

Команды общественников в городских округах Подмосковья составляли планы обходов на основе жалоб жителей. Наиболее масштабные карты осмотров оказались в Красногорске, Коломне, Дмитрове, Богородском, Химках, Воскресенске и Дзержинском, Фрязине и других муниципалитетах.

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Активисты обращали особое внимание на состояние подъездных дверей, стен и близлежащих к домам урн. В некоторых случаях общественники поручили коммунальщикам установить на жилых постройках адресные таблички и привести в порядок цокольные этажи.

По словам руководителя подмосковной Госжилинспекции Ольги Фединой, активисты всех муниципалитетов полностью справились с поставленными задачами. Общественники тратили личное время на проверки ради достижения благоприятных условий в многоквартирных домах.

«Можем уверенно утверждать, что уровень профессионализма наших общественных инспекторов растет. В ходе осмотров они сумели попрактиковать полученные знания основ жилищного законодательства и навыки использования цифровых технологий», — отметила Федина.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что на модернизацию системы ЖКХ Подмосковье направит 320 миллиардов рублей.

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