Подмосковье 08 сентября 2023, 11:58 Общественные наблюдатели не выявили нарушений на избирательных участках в Подмосковье РИА «Новости»

Читать 360tv в

Общественные наблюдатели приступили к работе на избирательных участках в Подмосковье. В Московской области их будет больше, чем в других регионах, рассказала первый заместитель председателя общественной палаты Татьяна Дмитриева. На данный момент они не выявили ни одного серьезного нарушения.

По словам Дмитриевой, особое внимание уделили подготовке общественных наблюдателей. Обучение прошли около 12 человек, было выдано 10 тысяч направлений на избирательные участки.

Реклама

«От одного субъекта общественного контроля на участке может находиться до трех общественных наблюдателей. Это внушительный пул, представляющий гражданское общество», — отметила она.

Дмитриева добавила, что нарушений, помимо классических случаев порчи бюллетеней, на участках пока не выявили. Некоторые улучшения в работу участков вносят в процессе.

«Утром коллеги уже внесли корректировки: где-то недостаточно хорошо видно урну, угол обзора недостаточно внятен. Работа отлаживается в режиме реального времени», — добавила Татьяна Дмитриева.

За порядком голосования наблюдатели следят при помощи специального чек-листа. Для них также разработан кодекс этики — участвовать в процессе не могут политически активные жители, которые состоят в партиях.

Во время работы наблюдателям обеспечивают хороший угол обзора — они должны беспрепятственно видеть урну и осмотреть ее до начала выборов.

«У нас избирком Московской области четко следит за соблюдением правил. Общественные наблюдатели старательные и рьяные, но основные участники процесса — люди на УИКах, а наша задача — наблюдать и, если есть аномалия, обращаться к председателю УИК и разбирать ситуацию», — отметила Дмитриева.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».