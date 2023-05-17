Подмосковье 17 мая 2023, 15:59 Общественные инспекторы ГУСТ помогли устранить почти 6 тысяч нарушений чистоты в Подмосковье с начала года ГУСТ МО

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Жители Подмосковья помогают выявлять нарушения в содержании дворов и улиц с помощью мобильного приложения. По данным ГУСТ, с начала года по сигналам активистов устранили 5889 нарушений чистоты в регионе.

На данный момент численность внештатных сотрудников ГУСТ составляет 298 человек.

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«Активнее всего в этом году проявляют себя добровольцы в Богородском округе. Там было обнаружено 1,785 тысячи недочетов, и коллеги уже устранили 1,184 тысячи из них», — рассказала руководитель Главного управления содержания территорий Светлана Аипова.

Активно следят за чистотой улиц и дворов в Подольске и Балашихе — там зафиксировано 667 и 614 замечаний соответственно, из которых 581 и 354 уже исправлены.

Желающие пополнить ряды добровольцев могут обращаться в территориальные отделы ведомства, с адресами которых можно ознакомиться на сайте.

В мае в ГУСТ поступило на 23% меньше обращений по вопросам чистоты и благоустройства. Об этом губернатору Андрею Воробьеву доложила Светлана Аипова.