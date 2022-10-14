Новый жилой квартал с местами отдыха и деловыми центрами появится в Химках | 360°

Подмосковье 14 октября 2022, 16:02 Поделиться Telegram

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Viber Новый жилой квартал с местами отдыха и деловыми центрами появится в Химках

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Архитектурный конкурс выявил лучший проект на застройку микрорайона Клязьма-Старбеево (Химки). На площади 72,5 гектара здесь построят жилой квартал с парком впечатлений, а также спортивную, социальную и досуговую инфраструктуру с благоустройством и зелеными зонами.

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Главный архитектор Подмосковья Александра Кузьмина отметила, что территория проекта имеет большое значение для развития городского округа Химки. Ее особенность заключается в расположении рядом с крупнейшим транспортным хабом в России — аэропортом «Шереметьево».

Участниками конкурса на лучший проект развития территории стали четыре архитектурных бюро, а победителем жюри признало компанию LabVA под руководством профессора международной академии архитектуры Станислава Кулиша.

«Достоинством победившей концепции стал сбалансированный подход к организации пространств при одновременном соответствии требованиям, стандартам и нормативам. Также хотелось бы отметить выразительность представленных решений, оригинальность и внимание автора к деталям», — добавила Александра Кузьмина.

Общественно-деловым ядром проекта станет застройка, объединяющая офисные пространства, медицинский центр, спортивные объекты, спа-комплекс, объекты дополнительного образования и экспоцентр.

«Обязательным условием было формирование нового центра притяжения деловой и общественной активности в Подмосковье. Важно обеспечить создание новых рабочих мест и качественную инфраструктуру для жизни, досуга и отдыха людей. Все это учтено проектом», — отметил директор по развитию территорий корпорации Aeon Михаил Ломтадзе.

В микрорайоне продуманы комфортные парки, скверы, площадки для семейного отдыха. Здесь будут территории, отведенные под объекты бизнеса, здорового образа жизни, спорта, образования и развлечений.

«Единение впечатлений и материальной устойчивости делает проект по-своему уникальным, имеющим характерное лицо. У него есть потенциал на неповторимую индивидуальность», — подчеркнул автор проекта Станислав Кулиш.

В Подмосковье продолжается масштабная программа реновации, которая изменит облик многих городов. Сейчас в области свыше 17 тысяч ветхих, безнадежно устаревших домов — бараков и малоэтажек. Программа расселения жильцов в новые квартиры, которая находится на личном контроле губернатора Андрея Воробьева, дала старт решению проблемы. Первые результаты уже есть в нескольких городских округах.

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