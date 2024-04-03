Подмосковье 03 апреля 2024, 15:41 Общественница Елена Ларина оценила работу отдела миграции в Серебряных Прудах Администрация городского округа Серебряные Пруды

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Представитель общественного совета при ОМВД России по городскому округу Серебряные Пруды Елена Ларина посетила отделение по вопросам миграции. Цель визита — оценить работу местной полиции в рамках ежегодной акции «Гражданский мониторинг».

Сотрудники подразделения рассказали Лариной о работе отдела, а также о способах подачи заявлений в электронном виде и порядке оказания госуслуг.

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Также она осмотрела рабочие кабинеты сотрудников отделения миграции ОМВД, отметив комфортные условия, созданные и для специалистов, и для посетителей.

Итогами проверки Ларина осталась довольна. Она высоко оценила работу полицейских и пожелала дальнейших успехов в работе.

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