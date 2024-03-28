Подмосковье 28 марта 2024, 17:30 Общественники Ступина обсудили профилактику правонарушений среди молодежи ОМВД по г.о. Ступино

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Обсуждение профилактики правонарушений в молодежной среде состоялось среди общественников из Ступина. В ОМВД России по городскому округу прошло заседание Общественного совета, где присутствовали начальник ОМВД полковник полиции Олег Чекаленкин и члены совета.

Полицейские ознакомили присутствующих с основными направлениями работы подразделения, рассказав о проводимой деятельности по профилактике преступлений среди несовершеннолетних, а также об уровне преступности в округе.

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Они также рассказали общественникам о различных профилактических мероприятиях, проводимых среди учащихся школ и детей, состоящих на учете, а также их родителей. В течение года проводятся различные активности, такие как единые дни профилактики, дни безопасности в интернете и социальных сетях, конкурсы и прочие мероприятия, направленные на предотвращение правонарушений и преступлений.

Председатель Общественного совета Петр Пирогов подвел итоги работы за I квартал 2024 года и сообщил о запланированных совместных мероприятиях с полицейскими среди молодежи перед началом летних каникул. Одним из традиционных мероприятий по профилактике правонарушений является организация летнего лагеря для несовершеннолетних, состоящих на учете.

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