Общественники проверили, как в Королеве убирают снег

В Королеве общественники занялись проверкой качества работы коммунальных служб по уборке снега и наледи во дворах, расчистке дорог и тротуаров. Об этом глава Общественной палаты городского округа Ольга Корнеева рассказала РИАМО.

Несколько адресов уже проверили и убедились, что коммунальные службы перевели на усиленный режим работы. В уборке снега дворовых территорий и общественных мест в Королеве применяют спецтехнику. Во многих дворах снег вручную убирают дворники.

Однако неочищенные тротуары, дороги и парковочные пространства обнаружили на проспекте Королева, 18/6.

Основные замечания возникли к уборке парковок. Во всех случаях они не были очищены от снега. Коммунальщики, в свою очередь, пожаловались на жильцов, которые не убирают свои машины, даже когда видят, что приехала техника, не говоря уже про автомобили-«подснежники». Но там, где жильцы заинтересованы в уборке, они убирают свои легковушки, заявили работники УК.

Глава Королева Игорь Трифонов сообщил, что по обращениям горожан совместно с Общественной палатой сформировали список и дорожную карту по уборке городских территорий.

Ранее в Подмосковье назвали округа, в которых коммунальщики лучше всего расчищают крыши от сосулек.