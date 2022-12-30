Подмосковье 30 декабря 2022, 18:27 Общественники из «Боевого братства» Лобни передали УАЗ участнику СВО

Читать 360tv в

Участнику СВО передали УАЗ общественники из «Боевого братства» Лобни. На новой машине он отправился в зону боевых действий после прохождения лечения в госпитале.

Военнослужащий отметил, что УАЗ — машина, которая необходима в боевых условиях. Она обладает хорошей проходимостью, поддается ремонту в любой ситуации, имеет невысокий расход топлива и очень вместительный кузов.

Реклама

Вместе с транспортом общественники передали гуманитарную помощь для бойцов, печку для обогрева в землянке и несколько устройств для быстрой сборки патронов.

Реклама

«Желаем, чтобы эта машина была для вас, для всех ребят, лобненцев, надежной опорой», — отметил председатель лобненского отделения «Боевого братства» Сергей Свороб.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что Подмосковье продолжит помогать с оснащением военнослужащих. Он отметил, что поддержка требуется не только мобилизованным, но и жителям новых республик.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».