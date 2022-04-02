Общественникам показали работу КПО «Нева» в Солнечногорске

Двадцать общественников и журналистов собрались в пятницу, 1 апреля, в подмосковном Солнечногорске, ради мусора. На КПО «Нева», открывшемся три месяца назад, отходов теперь достаточно, предприятие заработало в полную силу. И сотрудники комплекса рассказали, как все устроено на самом деле.

Большой цех и гора мусорных пакетов. Это, фактически финальная точка в «жизни» мешков с отходами. Дальше их ждет бункер с автоматическим разрывателем полиэтилена и одна из трех сортировочных лент, где почти как на операционном столе, работники комплекса вручную изучают внутренности.

«Они вынимают оттуда стекло и сразу сортируют на три вида, потому что если стекло попадет сюда, оно разобьется, оно хрупкое, они вынимают большие куски пленки, которые могут застревать, мешать оборудованию, крупные предметы», — рассказала заместитель генерального директора группы компаний «ЭкоЛайн» Елена Вишнякова.

Дальше по курсу — грохот — огромный резервуар, в котором мусор катается, как в стиральной машине и часть органики выпадает через большие спецотверстия. Еще отходы проходят проверку магнитным сепаратором, он «выуживает» металлические предметы. А оставшийся мусор буквально сканируется и взвешивается на ходу. Например, лента движется со скоростью два метра в секунду, за час машина успевает пропустить через себя 12 тонн.

«Это самое умное оборудование здесь — каскад оптических сепараторов. В первую очередь отделяет бумагу от пластика, раздувая их просто в разные направляющие, в разные конвейерные ленты», — объяснила Вишнякова.

С пластиком, стеклом, алюминием и остальным сырьем прощаются быстро — сортируют и отправляют на вторичную переработку. Как и на КПО «Восток», выделяют 37 компонентов — больше в России еще никто не делал. Органику же «маринуют» в огромных контейнерах. Через три недели получается коричневая субстанция и из нее технический грунт. В нем даже трава расти может, но использовать его официально не разрешено. Размещают на так называемых картах. И фильтрат с них в почву не попадает, всю жидкость пропускают через очистные сооружения. И экологии — ноль вреда, и общественники довольны.

Наша контактная группа, которая сюда приехала, это наши, можно сказать, соратники это общественный контроль, который осуществлялся с первого входа сюда, еще на нулевой этап, на земляные работы. И для нас очень важно было не только провести этот контроль стройки, но и перевести этот процесс в контроль эксплуатации Елена Вишнякова Заместитель генерального директора группы компаний «ЭкоЛайн»

Контактная группа сюда еще не раз вернется, чтобы убедиться, что все работает безопасно. Планов по развитию КПО у руководства много. И хоть комплекс уже работает в полную силу и на «Неве» трудятся около 600 человек, некоторых кадров все же не хватает. В «сортировочный мир» ждут механизаторов, сантехников, электриков и других специалистов. Здесь все технологично, комфортно и по правилам.