Общественная приемная «Единой России» открылась в Павловском Посаде после ремонта

Обновленная общественная приемная «Единой России» открылась в городском округе Павловский Посад после ремонта. Туда приехал секретарь подмосковного отделения партии Игорь Брынцалов.

Жители округа через приемную могут написать обращения ко всем депутатам «Единой России» любого уровня. Также там проходят приемы жителей, где народные избранники, их помощники или члены политсовета отвечают на вопросы и предлагают свою помощь.

«Павловопосадцы смогут в удобное для них время прийти в приемную и в комфортных условиях донести свои чаяния, проблемы и предложения. На следующей неделе здесь пройдут первые встречи с жителями в рамках недели приемов граждан по правовым вопросам», — рассказал Игорь Брынцалов.

Приемная расположена на первом этаже дома № 15 на площади Революции и открыта все рабочие дни недели.

«Наши муниципальные депутаты во всех районах и поселениях региона ведут работу на „земле“», — подчеркнул секретарь подмосковного отделения партии. Он добавил, что благодаря приемным формируется широкая сеть социальных связей, через которую можно получить информацию о проблемах и чаяниях жителей Подмосковья.