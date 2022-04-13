Общественная приемная «Единой России» открылась в Истре

Жители Истры теперь могут обратиться по различным вопросам в новую общественную приемную партии «Единая Россия». Она открылась на площади Революции.

Источник фото: телеканал «360»

«Мы специально подобрали помещение, которое максимально логистически удобно для наших жителей. Оно находится напротив администрации. И очень многие вопросы люди, приходя решить в администрацию, могут решить, перейдя практически дорогу», — отметила секретарь Истринского местного отделения партии «Единая Россия», глава г. о. Истра Татьяна Витушева.

Источник фото: телеканал «360»

Каждый житель может обратиться к депутатам в любой будний день с 10 до 18 часов.

Запись на прием осуществляется через социальные сети местного отделения или по телефону.