Общественная приемная бизнес-омбудсмена открылась в Ногинске

Бизнесмены из Ногинска теперь могут получить консультацию в своем городе. Здесь открылась общественная приемная уполномоченного по защите прав предпринимателей в Московской области.

«Те задачи, которые ставят перед нами губернатор и президент, в первую очередь направлены на развитие экономики. Ведь сильная экономика — это сильная страна. Поэтому, конечно, одна из главных задач Общественной приемной — чтобы любой бизнесмен главное время уделял развитию своего бизнеса, а не на решение тех проблем, которые сейчас существуют», — отметил уполномоченный по защите прав предпринимателей в Московской области Владимир Головнев.

Источник фото: телеканал «360»

Из-за пандемии коронавируса торжественное открытие пришлось отложить. Сегодня Богородский округ уже официально стал 50-м в Подмосковье, где появилась такая правозащитная структура.

Приемную открыли на базе Торгово-промышленной палаты. Такой альянс должен принести положительный результат.

«Сама приемная будет решать проблемы более сложные, которые не может решить муниципальное образование», — уточнил руководитель общественной приемной бизнес-омбудсмена Магомет Сакалов.

Источник фото: телеканал «360»

Сегодня в округе работают около девяти тысяч предприятий малого и среднего бизнеса, из них шесть тысяч — индивидуальные предприниматели. Многие вопросы бизнесмены раньше решали через офис «Мой бизнес» и МФЦ. Теперь возможностей стало еще больше.

«Это будет одним из мест для бизнеса, где они смогут получать дополнительную информацию, где им окажут содействие в оформлении документов, прохождении бюрократических моментов. Вот такие центры будут помогать, разъяснять и способствовать, чтобы бизнес уверенно чувствовал себя на территории Богородского округа», — сказал глава Богородского г. о. Игорь Сухин.

Источник фото: телеканал «360»

В новом офисе областной бизнес-омбудсмен Владимир Головнев сразу принял пятерых предпринимателей Богородского округа. Никто без ответа не ушел.

Сейчас в Подмосковье уже открыто 37 общественных приемных. В планах — перейти на качественно новый уровень работы с бизнесом, в частности увеличить число консультантов на местах.