Подмосковье 09 января 2024, 16:41 Общественная палата Солнечногорска собрала гуманитарную помощь для бойцов СВО Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск

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Волонтерская группа «Серебро Солнечногорья» Общественной палаты городского округа Солнечногорск собрала гуманитарную помощь для бойцов специальной военной операции. Они передали груз военнослужащим, выполняющим задачи на Донецком направлении.

Бойцам перед Рождеством отправили радиостанции, аккумуляторы, ретрансляторы, кабель, ноутбук, грелки и открытки с добрыми пожеланиями.

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«Сейчас для участников специальной военной операции и их семей действуют меры поддержки, в числе которых льготы при поступлении в вузы, оплата ЖКХ и налогов на имущество. У нас в канун Рождества появилась возможность отправить гуманитарную помощь нашим бойцам. Большое спасибо спонсорам за помощь нашим воинам», — отметила член Общественной палаты городского округа Солнечногорск Ольга Гаврилюк.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил с Рождеством семью погибшего участника СВО. Он пообещал оказывать поддержку супруге и детям военного.

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