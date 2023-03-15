Подмосковье 15 марта 2023, 08:19 Общественная палата Солнечногорска отправила первую партию гумпомощи в Луганский госпиталь

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Общественная палата городского округа Солнечногорск отправила первую партию гуманитарной помощи для пациентов Луганского госпиталя. Груз отвезли в распределительный центр в Одинцове, а уже оттуда волонтеры доставят его в Луганск.

Десятки коробок, мешков и пакетов заполнили багажник внедорожника, выделенного для перевозкой гумпомощи.

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«Мы отправляем по запросу медикаменты, одеяла, комплекты постельные, продукты питания, гигиена, станки, полотенца — все, что требуется», — рассказала консультант-эксперт по здравоохранению и социальной политике Общественной палаты городского округа Солнечногорск Ольга Говрилюк.

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Общественная палата Солнечногорска собирает гуманитарные грузы с начала СВО. Волонтеры, местные жители, активисты стараются приобрести все, о чем просят бойцы и мирные жители. За последний год они помогли беженцам из Донбасса, мобилизованным и их семьям, госпиталям Москвы и области.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил врачей военного госпиталя в Подольске за качественную реабилитацию участников СВО. Сейчас на лечении находятся 12 бойцов из Московской области. Губернатор навестил мужчин, чтобы поддержать и узнать, в чем они нуждаются.

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