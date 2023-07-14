Подмосковье 14 июля 2023, 09:55 Общественная палата Подмосковья пригласила молодежь вместе развивать проекты и инициативы Министерство информационных и социальных коммуникаций Московской области

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Активные школьники и студенты из Подмосковья, среди которых были золотые медалисты этого года, предложили идеи по развитию региона. Встреча с молодежью прошла в Доме правительства Московской области.

«Губернатор Андрей Воробьев недавно встречался с олимпиадниками и выпускниками, набравшими 100 баллов на ЕГЭ. По итогам их встречи и родилась идея интегрировать активных молодых ребят в работу Общественной палаты Московской области», — объяснила министр информационных и социальных коммуникаций Подмосковья Екатерина Швелидзе.

Молодые люди озвучили множество свежих идей в области волонтерства и социальной политики, туризма и экологии, образования и трудоустройства. Например, один из участников встречи — студент Илья Скоков из города Фрязино — сделал серьезные предложения в сфере инженерных коммуникаций. Парень — участник WorldSkills Russia в компетенции «Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения» и свой опыт хотел бы применить с пользой для жителей Подмосковья.

«Я выдвинул инициативу об изменении работы вентиляционных систем в многоквартирных домах. Работаю в этой сфере около года и иногда слышу жалобы от жителей. Есть и другие предложения, с которыми хотел бы в будущем выступить», — говорит студент Щелковского колледжа.

По итогам встречи всех активистов пригласили на заседание Общественной палаты Подмосковья в сентябре. Там обсудят поступившие предложения и наметят дальнейший алгоритм действий.

«Здорово, что наши школьники и студенты хотят менять регион к лучшему. Мы познакомились с ребятами, рассказали им о комиссиях, которые есть в Общественной палате, каждый определился с направлением, в котором было бы интересно работать», — отметил заместитель председателя комиссии по делам молодежи, спорту, патриотическому воспитанию и добровольчеству (волонтерству) Общественной палаты Подмосковья Павел Ковалев.

Поделиться идеями и инициативами с Общественной палатой может каждый желающий. Предложения можно направлять на почту opmo.mosreg@mail.ru.