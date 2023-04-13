Подмосковье 13 апреля 2023, 12:44 Общественная палата Подмосковья получила полномочия для внесения инициатив в Мособлдуму Unsplash

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Депутаты наделили Общественную палату Подмосковья новыми полномочиями, которые позволят эффективнее выполнять взаимодействие с жителями. Поправки в закон внесли на 52-м заседании Мособлдумы.

Теперь Общественная палата Московской области обладает правом законодательной инициативы. Это важно, поскольку активисты проводят большую работу, в том числе помогают собирать гуманитарную помощь для участников СВО.

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«Кроме того, членами палаты ведется деятельность и в сферах здравоохранения, транспорта, экологии», — добавил спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов.

На общественной работе часто возникают новые вызовы в части поддержки жителей. Планируется, что Общественная палата станет источником идей для подмосковных депутатов, будет вносить важные инициативы к рассмотрению.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев объяснил важность общения с жителями. Он заявил, что регион уделяет особое внимание отзывам о работе органов власти, в том числе негативным.

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