Подмосковье 08 декабря 2023, 17:50 Общественная палата Подмосковья подвела итоги работы за 2023 год Сергей Хакимов

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Межрегиональный форум Общественной палаты Московской области состоялся в городском округе Красногорск. В ходе мероприятия участники подвели итоги работы за 2023 год и поставили задачи на следующий.

Участниками форума стали представители Общественных палат из Ленинградской, Тверской, Ивановской, Владимирской, Ростовской областей, Республики Карелия, ДНР и ЛНР.

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С приветственным словом выступил председатель Общественной палаты Московской области Анатолий Торкунов. Он подчеркнул, что мероприятие способствует обмену опытом, мнениями и идеями.

«Это исключительно важно для развития гражданского общества. Сегодня мы также организовали встречу с экспертами по различным направлениям — мне кажется, это очень полезно и интересно для наших коллег», — указал Анатолий Торкунов.

Сергей Хакимов

Одним из главных событий 2023 года стали выборы губернатора и депутатов областного парламента. На территории Московской области работало больше всего избирательных участков — почти четыре тысячи объектов. При этом Общественная палата подготовила около 12 тысяч наблюдателей, проведя для них обучение.

«От лица губернатора Андрея Юрьевича Воробьева хочу поприветствовать участников форума», — обратилась к присутствующим министр информационных и социальных коммуникаций Московской области Екатерина Швелидзе.

Она подчеркнула, что в этом году жители Подмосковья стали участниками большого политического процесса. Отдельную благодарность министр выразила представителям Общественной и муниципальных палат за активное участие в выборах.

«Хочется отметить хорошее взаимодействие Общественной и муниципальных палат. Как говорит наш губернатор, очень важно, чтобы эта коммуникация укреплялась, и все мы работали на благо жителей Московской области», — указала Екатерина Швелидзе.

Сергей Хакимов

Отметим, что в выборах также принимали участие ребята из «Волонтеров Подмосковья», Российских студенческих отрядов» и «Молодой гвардии». Некоторые из наблюдателей вошли в молодежное крыло Общественной палаты Подмосковья. Соответствующее предложение одобрил губернатор Андрей Воробьев.

Самые активные подростки в Общественной палате займутся решением жилищно-коммунальных вопросов, проблем экологии, а также оказанием помощи участникам специальной военной операции. На сегодняшний день они активно включились в работу.

Председатель Общественной палаты ЛНР Алексей Карякин поблагодарил организаторов за опыт, который регион смог перенять после воссоединения с Россией у других субъектов.

«С Московской областью у нас очень тесное взаимодействие, мы реализуем проекты по детскому воспитанию, проводим совместные мероприятия», — добавил Алексей Карякин.

Сергей Хакимов Сергей Хакимов Сергей Хакимов Сергей Хакимов Сергей Хакимов Сергей Хакимов

Всего Общественная палата Московской области в 2023 году провела 14 форумов по различным вопросам. В них приняли участие порядка двух тысяч человек.

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