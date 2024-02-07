Подмосковье 07 февраля 2024, 16:15 Общественная палата Подмосковья подписала соглашение с НКО о наблюдении за выборами президента России РИА "Новости"

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Соглашения о сотрудничестве между Общественной палатой Московской области и НКО подписали 6 февраля в Доме правительства Подмосковья. Активисты обеспечат общественное наблюдение на выборах президента России 15–17 марта.

«В Московской области большое количество избирательных участков, на которые выйдут тысячи независимых общественных наблюдателей. Сегодня мы подписали соглашения с ведущими НКО региона. Это огромное количество неравнодушных людей, вместе с которыми мы займемся организацией общественного наблюдения», — отметила первый заместитель председателя Общественной палаты Подмосковья Татьяна Дмитриева.

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Соглашения о сотрудничестве подписали 11 некоммерческих организаций Подмосковья. Это Региональная НКА азербайджанцев, Мордовская национально-культурная автономия, Совет ветеранов ВС России, Адвокатская палата, Духовное управление мусульман, Региональная общественная организация «Согласие», Региональное отделение движения «Бессмертный полк России», Региональная организация общества спасания на водах, Общественная организация помощи многодетным семьям «Многодетные мамы», Региональное отделение молодежной организации «Российские студенческие отряды» и Московская областная организация «Российского союза молодежи».

Участники обсудили работу на предстоящих выборах.

«Нам необходимо обеспечить неукоснительное соблюдение избирательного законодательства. В палате работают 6354 адвоката, что позволит обеспечить консультацию общественных наблюдателей в каждом муниципалитете. Кроме того, в дни проведения голосования будут работать эксперты в области электорального права для оперативных разборов сигналов о возможных нарушениях, которые поступают из различных источников», — говорит президент Адвокатской палаты Московской области Алексей Галоганов.

Во время проведения голосования Штаб общественного наблюдения за выборами Общественной палаты Московской области будет работать круглосуточно.

Выборы президента России в 2024 году пройдут в течение трех дней — с 15 по 17 марта. Фонд «Общественное мнение» сообщил, что поддержку Путину выражают 79,8% россиян.

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