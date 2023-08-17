Подмосковье 17 августа 2023, 21:29 Общественная палата Подмосковья подготовит самое большое в стране количество наблюдателей за выборами Министерство информационных и социальных коммуникаций Московской области

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Губернаторские и муниципальные выборы в Подмосковье пройдут с 8 по 10 сентября. Члены региональной Общественной палаты отметили, что Московская область занимает первое место по стране по числу избирательных участков. Это означает, что к предстоящему голосованию ОП предстоит подготовить самое большое количество наблюдателей в России.

«С 2018 года Общественная палата Московской области стала полноправным субъектом электорального процесса и на законодательном уровне получила право направлять наблюдателей на избирательные участки. С этого момента мы провели ни одну избирательную кампанию, где независимыми наблюдателями выступили десятки тысяч человек, которых мы подготовили. Все они жители нашего региона и смогли лично принять участие во всех процессах — от открытия избирательных участков и до подсчета голосов», — рассказала первый заместитель председателя ОПМО Татьяна Дмитриева.

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Также она отметила, что многие общественные наблюдатели продолжают свою деятельность, а кто-то утратил интерес к избирательному процессу. С каждым проведением выборов число новых специалистов на участках голосования растет, что благоприятно влияет на доверие жителей к итоговым результатам.

Кандидат на пост губернатора Подмосковья от партии «Справедливая Россия» Анатолий Никитин подчеркнул, что Общественная палата Подмосковья проводит огромный объем работы по подготовке к выборам. Наблюдатели проконтролируют избирательный процесс на каждом из почти четырех тысяч участков.

«Установленный сегодня со штабом канал обмена информацией о возможных нарушениях при проведении голосования и совместной реакции на них, поможет сделать процесс волеизъявления еще более прозрачным и открытым», — добавил он.

Также, общественники подробно рассказали о том, как будет построена работа Штаба общественного наблюдения во время голосования.

Подробнее о работе штаба общественного наблюдения рассказал руководитель информационной группы, член региональной ОП Сергей Леонов. По его словам, специалисты займутся поиском сигналов о возможных нарушениях в соцсетях и на других просторах интернета. При обнаружении подобной информации коллеги сообщат наблюдателям на избирательных участках для прояснения ситуации.

«В случае подтверждения сигнала нашей первой задачей будет попытаться дистанционно выяснить, влияет ли данное нарушение на итоги голосования или нет. Если будет требоваться личное участие экспертов Штаба — юристов или политтехнологов, то вторым этапом на место будет выезжать мобильная мониторинговая группа. Именно они и будут разбираться в ситуации на месте, давать ей объективную оценку», — рассказал Леонов.

Ранее по решению избирательной комиссии первым кандидатом на выборах губернатора Подмосковья зарегистрировали Андрея Воробьева. От ЛДПР — Кирилла Жигарева, от КПРФ — Александра Наумова, от «Справедливой России» — Анатолия Никитина.

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