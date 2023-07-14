Подмосковье 14 июля 2023, 12:19 Общественная палата Подмосковья организует наблюдение за дистанционным голосованием на выборах в сентябре Пресс-служба губернатора Московской области

Читать 360tv в

Дистанционное электронное голосование внедрят на сентябрьских выборах, в том числе в Подмосковье. Контроль за новой системой возьмет на себя специальный штаб. Об этом в беседе с «360» рассказал представитель областной Общественной палаты Константин Куракин.

В сентябре 2023 года жители Подмосковья впервые смогут участвовать в выборах как традиционным путем на избирательных участках, так и с помощью ДЭГ через портал госуслуг.

Реклама

«Общественная палата Подмосковья организует штаб для наблюдения за электронным голосованием. Нас проинформировали, что в процессе предусмотрена блокчейн-платформа, которая минимизирует или вообще исключает возможность фальсификаций», — сообщил заместитель председателя комиссии по науке, образованию и развитию наукоградов Общественной палаты Подмосковья Константин Куракин.

Он также заметил, что сентябрьские выборы губернатора в Подмосковье — это очень важный электоральный процесс, который определит политику региона и качество жизни на ближайшие пять лет.

«Крайне важно сходить и отдать свой голос на этих выборах», — подчеркнул представитель Общественной палаты.

Выборы будут проходить три дня: 8, 9 и 10 сентября.

Андрей Воробьев стал первым зарегистрированным кандидатом на выборах губернатора Подмосковья. Областное отделение «Единой России» выдвинуло действующего главу Подмосковья на новый срок.