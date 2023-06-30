Подмосковье 30 июня 2023, 16:30 Общественная палата Подмосковья начала готовить наблюдателей к Единому дню голосования Общественная палата Московской области

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Представители Общественной палаты Московской области, эксперты, члены муниципальных Общественных палат выступили на обучающем семинаре по подготовке наблюдателей к Единому дню голосования. Мероприятие состоялось в ДК «Подмосковье» в Красногорске.

«Каждый наблюдатель должен стать работающей единицей, знающим электоральное законодательство, готовым к различным вызовам и провокациям, которые могут возникать на избирательных участках в это непростое для нашей страны время», — заявила председатель совета по развитию гражданского общества и правам человека при губернаторе Подмосковьч Марина Юденич.

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Участникам мероприятия презентовали «Золотой стандарт по наблюдению за выборами» и «Кодекс этики наблюдателя».

«У нас в регионе самое большое количество избирательных участков в России. И в данном случае перед нами встает задача подготовить самое большое количество наблюдателей», — сообщила первый зампред Общественной палаты Московской области Татьяна Дмитриева.

На встрече выступили эксперты Мособлизбиркома. Он рассказали о правах наблюдателя, голосовании вне помещения, наблюдение за участков и осветили другие аспекты работы.

Ранее Андрей Воробьев подал документы для участия в выборах губернатора Московской области.

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